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蘇丹紅辣椒粉首次邊境攔截銷毀 共10公噸均來自中國

2024/3/26 12:26（3/26 13:34 更新）
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食藥署26日公布首次被檢出蘇丹色素直接銷毀不得退運的產品，共2批、10公噸均來自中國。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
食藥署26日公布首次被檢出蘇丹色素直接銷毀不得退運的產品，共2批、10公噸均來自中國。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，衛福部食藥署在邊境祭出最嚴格措施，今天公布首次被檢出蘇丹色素直接銷毀不得退運的產品，共2批、10公噸均來自中國，並將暫停問題製造廠輸入。

含致癌物蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署自去年12月11日至今年6月10日，邊境首先針對中國辣椒粉採100%逐批查驗，後續因應風險提高，從3月7日起，不分來源國，凡進口辣椒粉全數採100%逐批查驗。

為阻絕非法產品於境外，食藥署13日宣布2項最新邊境管制措施，即起永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入；22日起，凡查獲含蘇丹色素產品，銷毀不得退運。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如日本長竹筷2雙組、韓國花朵圖案雙面用砧板、印尼辣椒醬等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次又有2批從中國進口的辣椒粉，被檢出蘇丹紅素3號各5ppb、7ppb。食藥署副署長林金富告訴中央社記者，執行精進作為後，首次抓到問題產品直接銷毀不得退運，另外也會依照規定，暫停不合格的辣椒粉製造廠輸入查驗申請。

食藥署統計，112年9月18日至113年3月18日期間，中國辣椒粉共計報驗154批，其中26批不合格、不合格率16.88%，違規原因包括檢出蘇丹紅色素3號、農藥殘留量超標等。（編輯：管中維）1130326

（食藥署提供）
（食藥署提供）
（食藥署提供）
（食藥署提供）
#蘇丹紅
#辣椒粉
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