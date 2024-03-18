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憂紅棕櫚油含蘇丹紅 食藥署採各國輸入逐批查驗

2024/3/18 18:37（3/18 18:54 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）蘇丹紅辣椒粉事件衝擊食安，食藥署持續稽查辣椒粉原料，新增2批不合格；民眾擔憂紅棕櫚油含蘇丹色素，110年起進口約1萬公斤，市售已無產品，未來各國輸入紅棕櫚油將採逐批查驗。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署持續和地方衛生單位合作加強查緝，食藥署副署長林金富今天下午向媒體說明，截至17日，共計下架及封存辣椒粉及其產品45萬6714.3公斤。

營養師吳映澄近日在臉書粉絲專頁提到，蘇丹紅色素也可能違法添加於棕櫚油，引起民眾關切。林金富說，食藥署查自民國110年至113年3月17日僅輸入共7批，共1萬3051公斤，產品皆已逾有效日期，市售端已無效期內產品；針對各國輸入的紅棕櫚油，採逐批抽驗蘇丹紅。

另外，食藥署及衛生局持續抽驗輸台辣椒粉原料，林金富說，這次新增「津棧國際貿易有限公司」1批，有效日期115年12月15日，以及相關企業「廣元國際貿易有限公司」1批，有效日期115年1月9日，不符合規定。目前累計不合格共24批，已由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計10批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。

高雄市「津棧國際貿易有限公司」相關企業輸入中國辣椒粉，累計11批檢出含有蘇丹色素，其中津棧公司9批、佳廣公司1批、廣元公司1批，分別來自中國KAVIN SHIPPING LTD、EASTRONG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED及「龍海同記食品有限公司」。

台南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」輸入中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」辣椒原料1批。

雲林縣「長谷農產有限公司」輸入中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」及越南THE LIABILITY LIMITED PACIFIC COMPANY辣椒原料2批。（編輯：張雅淨）1130318

#中國
#林金富
#食藥署
#蘇丹紅
#辣椒粉
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