更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台東查出2件非法蘇丹色素案 要求業者回收退貨

2024/3/18 14:25（3/18 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣衛生局配合食藥署及各縣市衛生局同步動作，持續稽查辣椒粉檢出非法蘇丹紅色素案，查出問題辣椒粉流入頂記食品公司製成「真好家辣味蒸肉粉」，及屏東縣鑫山食品有限公司製成「辣椒膏及甜辣醬」，已要求兩家業者回收、退貨。（台東縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月18日
台東縣衛生局配合食藥署及各縣市衛生局同步動作，持續稽查辣椒粉檢出非法蘇丹紅色素案，查出問題辣椒粉流入頂記食品公司製成「真好家辣味蒸肉粉」，及屏東縣鑫山食品有限公司製成「辣椒膏及甜辣醬」，已要求兩家業者回收、退貨。（台東縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東縣衛生局配合食藥署及各縣市衛生局同步動作，持續稽查辣椒粉檢出非法蘇丹紅色素案。查出「真好家辣味蒸肉粉」36盒、「辣椒膏及甜辣醬」564箱，已要求業者回收退貨。

台東縣衛生局今天新聞稿表示，近期中國進口辣椒粉檢出蘇丹色素案，辣椒粉流入各地方食品業者製成產品。流入台東縣產品，經衛生局查核，有新北市保欣公司的問題辣椒粉流入頂記食品公司製成「真好家辣味蒸肉粉（白盒）效期：2025.8.18」共36盒。

另有屏東縣鑫山食品有限公司使用佳廣國際貿易有限公司辣椒粉，檢出蘇丹色素製成商品「辣椒膏及甜辣醬」564箱，衛生局13日前往查核。已要求兩家業者回收、退貨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局食品藥政科提醒業者，使用違規原料，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可添加物」；同法44條規定可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

由於蘇丹色素具潛在致癌性，非國內准用著色劑，不得使用食品中。食品藥政科提醒業者落實原料與製程管理避免觸法；也呼籲民眾多吃原型食物，避免過多調味，多選用台東小農生產辣椒、胡椒、花椒、芥末等原型食材製成喜愛麻辣風味。（編輯：孫承武）1130318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26