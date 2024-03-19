因應蘇丹紅風波 黃偉哲：台南源頭把關發合格標章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南19日電）因應蘇丹紅辣椒粉風波，台南市長黃偉哲今天宣布，市府將從源頭把關，核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」給合格業者，且加強稽查，讓消費者安心。

黃偉哲今天邀集餐飲業者及廚師團體共同召開記者會，他表示，近來蘇丹紅事件引發社會高度重視，市府將對源頭食品原料輸入業者執行逐批檢驗蘇丹紅、溯源管理及自主通報等規定，符合規定再核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」。

黃偉哲說，台南餐飲及零售業者自主檢視及自主管理後，於場所未販售或未使用含蘇丹紅調味品，可張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，市府也會加強稽查張貼標示店家，若違反規定將依法加重處分。

台南市政府發布新聞稿指出，衛生局將嚴格稽查及抽驗，一經查獲違反規定者，將依法處罰；民眾若有食安問題，可至「蘇丹色素食安專區」查詢，此專區公布稽查批號及流向、抽驗產品檢驗結果等。（編輯：陳仁華）1130319