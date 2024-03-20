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蘇丹紅辣椒粉下架逾53萬公斤 專案稽查將告段落

2024/3/20 18:43
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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴影響全台，食藥署持續追蹤地方辦理問題產品下架事宜，目前共計下架封存53萬7238.2公斤。食藥署今天表示，中央稽查專案預計下週可告一段落，民眾仍可檢舉。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

衛生福利部食品藥物管理署自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，才得輸入，並自3月8日起，持續擴大回溯至110年前輸入台灣的中國辣椒粉，共29家進口業者。

據統計，目前累計下架24批不合格產品。食藥署今天透過新聞稿公布最新回收數量，截至昨天，共計下架及封存辣椒粉及其產品53萬7238.2公斤。

食藥署副署長林金富傍晚接受媒體聯訪說明，中央所啟動的專案稽查與抽驗，預計下週就可告一段落，但後續民眾如果發現有疑慮產品，可打1919食安專線或1999市政服務專線檢舉，至於下架回收產品，將由地方衛生局依事業廢棄物相關辦法處理。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。（編輯：陳政偉）1130320

#新北市衛生局
#林金富
#食藥署
#蘇丹紅
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蘇丹紅辣椒粉
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