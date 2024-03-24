桃園製造廠青辣椒粉檢出蘇丹紅 市府促下架送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市衛生局指出，查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉」檢出蘇丹3號，並查出已生產出貨，通知下架回收並封存原料，業者將送辦。

桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，17日查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗廠內由供應商佳廣國際貿易有限公司提供「青辣椒粉」，22日檢出蘇丹色素3號，立即通知業者下架回收。

衛生局指出，昨天前往製造廠內封存原料177.4公斤及再製成品445公斤，由於業者涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款相關規定，將移請司法機關偵辦。

衛生局表示，昨天前往新屋區恒佳實業有限公司製造廠調閱生產製令單時，發現這批違規青辣椒粉於今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成「精緻椒鹽粉272.4公斤」及「純白胡椒粉660公斤」與「特製白胡椒粉12.7公斤」及「特A白胡椒粉559.5公斤」等4項產品。

衛生局指出，業者總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商，除立即通知所轄協助下架回收，另中繼站暫存200公斤已通知運回。

衛生局表示，4日檢出保欣青辣椒粉含蘇丹色素事件時，即發文提醒食品製造廠使用原料，應主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至機關檢驗，並通知業者自主通報，回覆使用狀況。

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衛生局指出，恒佳公司不但未回覆，又被查到12日自主送驗青辣椒粉原料，但在未取得合格檢驗報告前，仍製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可的添加物。

衛生局呼籲食品業者，發現產品有危害衛生安全之虞，應依桃園市食品安全管理自治條例規定，主動停止製造、輸入、加工、販賣，通知相關廠商進行自主預防性下架，並於24小時內通報衛生局，違者可依食安法處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1130324