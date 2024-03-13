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食藥署：業者稱塑料袋曬太陽交叉污染蘇丹紅太牽強

2024/3/13 14:13（3/13 14:23 更新）
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津棧公司蘇丹紅事件延燒，檢警12日中午在李姓實際負責人（前左）前妻住處樓下發現李男正準備開車離去，隨即依法執行拘提到案，帶回進行後續調查。中央社記者董俊志攝 113年3月12日
津棧公司蘇丹紅事件延燒，檢警12日中午在李姓實際負責人（前左）前妻住處樓下發現李男正準備開車離去，隨即依法執行拘提到案，帶回進行後續調查。中央社記者董俊志攝 113年3月12日
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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）津棧公司蘇丹紅事件，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天說，津棧李姓實際負責人聲稱不排除是塑料袋曬太陽產生交叉污染太牽強，不同意這種說法。

津棧國際47歲李姓實際負責人涉嫌以親友名義在台設立多家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工。李姓實際負責人日前遭雄檢聲押，但法院裁定交保，經抗告，高雄高分院撤銷交保裁定，高雄地院今天改裁羈押禁見。

為防堵蘇丹紅事件繼續擴大，吳秀梅今天在例行記者會中，公布2項最新邊境管制措施，即起永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入；最快下週起，凡查獲含蘇丹色素產品，沒入銷毀。

媒體詢問，李姓實際負責人聲稱「不排除是塑料袋曬太陽產生的交叉污染」，才導致產品被檢出蘇丹紅。對此，吳秀梅直接回應「牽強」二字，強調不同意這樣的說法。

吳秀梅表示，津棧公司已因「沒完整提供原料下游流向、食品追溯系統登載不實」等違法行為，總計遭地方衛生局裁處新台幣396萬元。

至於津棧公司在同個地址登記多間公司，遭質疑有不法意圖。吳秀梅說，未來邊境產品檢出食安危害物質不合格業者，名單會通報經濟部調查，食藥署會聯合海關嚴加監控。（編輯：李亨山）1130313

#吳秀梅
#食藥署
#蘇丹紅
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