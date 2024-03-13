蘇丹紅案津棧負責人、女員工 先後改裁羈押

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，李姓實際負責人、吳姓、謝姓女員工等3人日前遭聲押，但法院裁定交保。經抗告成功，高雄地院今天先後改裁李男和吳女羈押禁見。

津棧國際47歲李男以親友名義在台設多家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工，其與吳姓、謝姓女員工訊後遭高雄地檢署聲押，但高雄地方法院法官裁定李男新台幣80萬元、吳女與謝女各20萬元交保。雄檢提出抗告後，二審台灣高等法院高雄分院昨天晚間撤銷原裁定，發回一審更為裁定。

高雄地院上午先是召開李男羈押庭，改裁定羈押禁見後，下午2時許再開吳女羈押庭，同樣裁定羈押禁見。另謝女羈押庭時間仍未定。

檢方調查，李男涉嫌以親友掛名為負責人，在台灣成立津棧國際貿易股份有限公司、佳廣國際貿易股份有限公司、龍海同記食品有限公司等多間公司，並在中國成立同名龍海同記食品有限公司，由中國公司進口原料到台灣加工。

其中，李男為台灣公司實際負責人；在中國成立的公司由49歲吳姓女子、41歲謝姓女子、62歲章姓女子分別擔任公司倉管、品管及會計人員。李男先以中國公司名義向中國農村收購製作辣椒粉原料，進行初步加工後，再出售給由李男負責的台灣公司，並在國內進行第2次混料加工後出貨下游廠商。（編輯：謝雅竹）1130313