鄭文燦：中國進口食品不合格率高 擬擴大清查

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（中央社記者葉素萍台北13日電）蘇丹紅食安風波延燒，民進黨人士今天轉述，行政院副院長鄭文燦列席中常會時表示，蘇丹紅事件正在擴大全面清查，中國進口食品不合格率滿高，未來會看是否要全面擴大稽查。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘向常委們表示，目前看來，國民黨與民眾黨提的許多國會改革法案，很多都有違憲問題，民進黨正在準備，接下來會提自己的國會改革法案。

民進黨主席賴清德所獲2024大選選舉補助款，部分用在提供青年黨工進修或留學獎助，以及支援生活困難創黨元老。

中常會今天通過相關辦法，原定中常會後公布「創黨及建黨黨員-生活照顧計畫及急難紓困實施方案」及「民主進步黨美德青年育才計畫獎助規定」。不過，黨內人士說，今天中常會重點放在關心虐童案與聲援社工，將擇期召開記者會發表詳細辦法跟流程。

黨內人士並轉述，黨務報告提到，下週二、四、五將分別在高雄、台中、台北舉辦青年黨公職內部座談，檢討選舉過程，並提出改革的期待。黨內人士說，副秘書長、各部門主管都會參加，至於賴清德則要看行程決定，採閉門會議形式，不對外公開。（編輯：謝佳珍）1130313