更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部擬小規模試辦彈性育嬰假 最低5天為單位
首頁 / 政治
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅3/183
首頁 / 政治

鄭文燦：中國進口食品不合格率高 擬擴大清查

2024/3/13 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）蘇丹紅食安風波延燒，民進黨人士今天轉述，行政院副院長鄭文燦列席中常會時表示，蘇丹紅事件正在擴大全面清查，中國進口食品不合格率滿高，未來會看是否要全面擴大稽查。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘向常委們表示，目前看來，國民黨與民眾黨提的許多國會改革法案，很多都有違憲問題，民進黨正在準備，接下來會提自己的國會改革法案。

民進黨主席賴清德所獲2024大選選舉補助款，部分用在提供青年黨工進修或留學獎助，以及支援生活困難創黨元老。

中常會今天通過相關辦法，原定中常會後公布「創黨及建黨黨員-生活照顧計畫及急難紓困實施方案」及「民主進步黨美德青年育才計畫獎助規定」。不過，黨內人士說，今天中常會重點放在關心虐童案與聲援社工，將擇期召開記者會發表詳細辦法跟流程。

黨內人士並轉述，黨務報告提到，下週二、四、五將分別在高雄、台中、台北舉辦青年黨公職內部座談，檢討選舉過程，並提出改革的期待。黨內人士說，副秘書長、各部門主管都會參加，至於賴清德則要看行程決定，採閉門會議形式，不對外公開。（編輯：謝佳珍）1130313

#中常會
#民進黨立法院黨團
#賴清德
#鄭文燦
#蘇丹紅
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅食安風暴 藍要求薛瑞元吳秀梅下台負責
172.30.142.61