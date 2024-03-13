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賴清德：多數社工盡心盡力 盼志業火花別被澆熄

2024/3/13 15:45（3/13 16:18 更新）
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（中央社記者葉素萍台北13日電）1歲男童疑遭保母凌虐致死案件讓社會譁然，警方昨天上銬帶回兒盟陳姓女社工引發社工界不滿。民進黨主席賴清德今天表示，絕大多數社工盡心盡力，他希望事件過後，不會讓這些辛勤助人的社會工作者，因此被澆熄了志業的火花。

台北地檢署偵辦1歲男童遭虐案，12日指揮警方約談兒福聯盟陳姓女社工並上銬解送。

賴清德今天稍早透過臉書發文，下午在民進黨中常會，他再度針對此案發表談話。

賴清德指出，社工不僅大多數都全年無休、隨時待命，更是在許多案件中，承受了非常重要、也相當沉重的責任與壓力。許多個案與家屬的情緒，以及一幕幕讓人心碎的畫面，都是社工獨自承擔，他相信絕大多數的社工對於助人工作都是無懼無畏、盡心盡力。

賴清德認為，除了保障孩子的安全、究責嚴懲，以及推動制度改革外，更要同時確保社工的辛勞可以被重視。

賴清德強調，他希望事件過後，不會讓這些辛勤助人的社會工作者，因此被澆熄了志業的火花，而是能更加獲得民眾的認同與尊重。（編輯：張若瑤）1130313

#台北地檢署
#賴清德
#民進黨
#兒福聯盟
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