蘇丹紅食安風暴 藍要求薛瑞元吳秀梅下台負責

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北13日電）蘇丹紅食安風暴影響全台，國民黨立法院黨團今天召開記者會，要求衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅必須為這次蘇丹紅系統性食安風暴下台，負起政治責任。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，眼前最重要的要務，就是達到行政院長陳建仁對外承諾，在1個月內把事件查清楚，期限內要完成源頭管理、流向追蹤、市場稽查，這是衛福部與食藥署現在最重要的工作。

吳思瑤說明，當下所謂的負責，就是要如期達到上述所言的事項，眼前的負責就是要把這些事情做好，現在去講下台與否，不是負責任的方式。

吳思瑤提到，對於這次的事件，民進黨團認為衛福部有很多值得精進的地方，為符合社會期待，民進黨團會給予高度的要求及嚴格監督，絕不手軟。

國民黨團召開「蘇丹紅流入國軍，食安全面淪陷，衛福部長薛瑞元只會數饅頭到520？」記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，副書記長王鴻薇及立委許宇甄、鄭正鈐出席。

洪孟楷強調，蘇丹紅風暴持續擴大，蔡政府所謂的食安5環，根本不是5環，是「無環」，是「食安5洞」，食安5個漏洞，食安政策徹底破功，沒有辦法好好把關，讓民眾面臨食安風險。

洪孟楷認為，3月11日整理出來蘇丹紅辣椒粉產品，可說是洋洋灑灑，從新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市都有被驗出，換言之，這是全國面臨到的問題。

王鴻薇表示，現在針對校園禁止相關的調味料，也關注到國軍弟兄食安問題，唯獨監所受刑人，似乎沒有政府官員關心他們的食安，縱使是受刑人，也有確保食安的權益，她要求法務部矯正署，全面去檢查監所食材，杜絕含有蘇丹紅的食品流入監所。

另外，王鴻薇質疑，龍海同記食品公司負責人李彥廷遭檢方控違法進口「蘇丹紅辣椒粉」，但卻能夠輕鬆交保搞失聯，且又火速離婚，這樣行徑讓檢警相當擔心，是否會不利於後續偵辦。她呼籲司法單位，不要當「恐龍法官」，盡早裁定收押，才能夠掌握所有食品的流向。（編輯：張若瑤）1130313