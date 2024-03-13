蘇丹紅風波提高國產辣椒詢問度 3月批發價上揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北13日電）中國辣椒粉蘇丹紅風波造成國內大批辣椒粉、沙茶醬等調味料下架回收，農糧署副署長姚志旺今天說，最近有業者探詢採購國產辣椒。國產辣椒批發價今天每公斤新台幣75.4元，近1個月來漲幅超過20元。

根據農業部農糧署官網資料，2月19日高雄市衛生局接獲雲林縣衛生局通知轄區內業者生產的辣椒粉驗出蘇丹紅色素3號，流向多個縣市，當天國產辣椒（共6種代號），批發價（交易均價）每公斤40.6元。

2月19日之前3天，國產辣椒批發價每公斤49.6到55.7元不等；2月20日到2月29日則在43到57.1元間漲跌。接著3月1日到12日緩步上漲，每公斤平均52.7到68.9元；今天一口氣漲到75.4元。

姚志旺也告訴中央社記者，最近出現業者洽詢到哪可以採購到國產辣椒。

關於國產辣椒，姚志旺說，栽種面積1500多公頃，年產1.1萬公噸，主產區為屏東、高雄、嘉義等地，品質佳色澤紅，所以多為家庭、餐廳料理鮮食佐料使用，粗估占6、7成，另外加上豆瓣做成辣椒醬、剝皮辣椒等特色加工食品使用，約占3成。

姚志旺表示，國產辣椒不太會被拿去做大量加工製作的辣椒粉使用，因為市場交易批發價每公斤60元上下，對大量製作的食品加工業者來說，可能成本較高。

姚志旺指出，大量生產商用辣椒粉的業者，可能仰賴進口辣椒使用，主要從中國輸入，以去年來說進口3000公噸左右，有乾貨、也有未乾化的新鮮辣椒，占全台年度進口量的99.98%；其餘是日本僅輸入0.5公噸，可能是業者有營業特色需求而輸入。

關於辣椒粉使用工業用染色的蘇丹紅增色，姚志旺說明，那是因為做成辣椒粉的製程會讓辣椒色澤變暗，所以使用染色劑增色，這部分跟產地、品種可能比較無關。（編輯：張雅淨）1130313