百香果農藥殘留水果第一？農業部指過度解讀

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）媒體報導，農藥殘留最多水果百香果奪冠。農業部農業藥物試驗所指過度解讀；農糧署指出，百香果農藥殘留監測，自民國109年至112年合格率提升許多。

農糧署說明，百香果農藥殘留監測，自民國109年抽驗248件，提升至112年抽驗312件，合格率由85.1提升至88.1%，且今（113）年已針對田間與集貨場百香果抽驗29件，包含屏東縣21件、高雄市1件、雲林縣1件、南投縣2件、台中市2件、新北市2件，抽驗結果皆合格。

媒體以「台灣16種『農藥殘留最多』水果！百香果已連3年奪冠」為題報導，文中指出「營養師提醒，在農業部最新公告的『110年台灣蔬果農產品農藥殘留監測研究成果報告』中，4119件農藥殘留比率最高的是百香果，且已蟬聯3年為第一名」。

其實「110年台灣蔬果農產品農藥殘留監測研究成果報告」由農業部農業藥物試驗所檢驗公告。農藥所告訴中央社記者，相關報導的陳述方式過度解讀，因為不合格率排序居前、較高，不等於檢出農藥種類就多。

農藥所指出，這個年度監測檢驗作業方式，僅荔枝、芒果多一個動作先去除掉籽，以免檢出農藥殘留數據降低，都是將田間採樣的作物連皮帶殼打碎檢驗的，旨在了解農民用藥的情況，並不是消費者在傳統市場、通路、網路商店買來的百香果。

農糧署副署長姚志旺也說，如果是在病蟲害易發生的雨季採樣，田間是可能剛噴藥過的。

農藥所指出，民國107年曾跟農民購買採摘下來的百香果，進行連殼帶皮、只驗食入部分的兩種檢驗，共驗20出頭種類的農藥殘留（包含未申請使用在百香果上而不得檢出的農藥種類），結果只驗食入部分的農藥殘留量，比連皮帶殼檢測的農藥殘留量至少減少51%。且當年度共檢驗42件，去皮跟殼之後檢驗的合格率達97%。

消費者若得知以上資訊仍感到不安，農藥所建議，吃百香果前務必清洗、擦乾外殼，再切開取食內部；也可以選購通過產銷履歷驗證的百香果，國內有產銷履歷標章的農產品，農藥殘留檢測合格率都在98%以上。（編輯：李亨山）1130313