紅肉火龍果銷日談8年 農業部估最快4月下旬准入

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農業部近日參展2024東京食品展透露佳音，紅肉火龍果可望准入日本。防檢署今天證實，已談8年，日本去年已到台南、屏東查場，正在洽談檢疫條件，若順利，最快4月下旬准入。

由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館5日開幕，集結178家廠商展出189個攤位，面積近2000平方公尺，為第2大國家館。農業部主任秘書范美玲當天現場透露佳音，她說，紅肉火龍果最快可望在今年夏天准入日本市場。

農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華告訴中央社記者，去年日本檢疫官已到台南市、屏東縣查場，確認供果園、包裝場的作業全程無虞，今年2月28日進行公眾評論公告，期間至3月28日，這1個月內也正與農業部洽談檢疫條件，預計以蒸熱方式防範果實蠅，若順利，期望4月下旬公告准入日本。

她並說，農業部始於2016年向日本提出輸銷紅肉火龍果到日本，迄今已約8年，農產品跨國貿易的檢疫談判都要這麼久，有時更久，因為每個國家都要保護自身產業的生產環境，避免境外蟲害入境。

另外，杜麗華也說，台灣先有白肉火龍果，之後才有紅肉果；白肉產期從6月到10月，2010年即准入日本；紅肉產期從5月到12月，是台灣一直爭取也能准入日本的果品，產品包含紅肉與紫紅色果肉，都是紅肉火龍果，貿易商評估台灣紅肉火龍果在日本具競爭力。

但經查農業部農糧署官網，2010年5月1日至2024年3月6日，台灣火龍果累計出口2453.6公噸，外銷市場沒有日本，前3名依序是香港1486.31公噸、中國530.06公噸、加拿大372.08公噸，另外新加坡22.22公噸、帛琉18.04公噸、澳門13.97公噸等。

根據農業部台中區農業改良場曾發表參訪日本火龍果市場的文章指出，日本境內高級水果店銷售日本國產紅肉火龍果，一般蔬果超市則販售越南的白肉火龍果，台灣的白肉火龍果生產成本高於越南，缺乏國際競爭力。（編輯：陳政偉）1130307