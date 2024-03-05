2024東京食品展開幕 13縣市赴日搶商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京5日專電）2024東京食品展開幕，台灣今年有13縣市組團參加，參展規模再創新高。許多攤位提供鳳梨、棗子等現切新鮮水果，令不少日本饕客駐足。多家攤位現場蒸包子、煮麵，還端出鴨血、滷肉飯，香噴噴的味道更是吸引民眾排隊試吃。

由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的2024東京食品展台灣館今天開幕，本屆台灣館集結178家廠商使用189個攤位，展出面積近2000平方公尺。包括屏東縣、桃園市、高雄市、台東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、苗栗縣及南投縣共13個縣市政府共同展出，8大食品公協會也共襄盛舉。

開幕式由4隻輸日蔬果偶（吉祥物）芒果、香蕉、毛豆與火龍果勁歌熱舞，也會在展中定時繞場與參觀者互動，提高台灣水果知名度。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，這次台灣館集結全台灣13個縣市組團參與，現場來了9名縣市首長、1名副市長、3名縣市代表局處首長。他開玩笑說，「在台灣想要把9名縣市長齊聚在一起，可能連總統也沒辦法」，現在卻齊聚在東京食品展台灣館。這次展出有中央部會支持、縣市共襄盛舉，真的是台灣最團結的時刻。

國際貿易署副署長李冠志表示，台灣館在東京食品展的參與家數、展出面積都持續創下歷史新高，希望藉這個展會，把台灣最優良的食品、農特水產、畜牧等特色產品及技術，以及重要的市場服務關係推廣給日本，讓日本人未來品嚐台灣食品時，不再只是讚譽「美味しい（歐伊西）」，而能感受到更多的「幸福」。

駐日代表謝長廷表示，這次能夠吸引這麼多縣市長親自率團來日本參展，是因為日本商機無限，為了替自己的縣市推銷產品，「大家都非常拚」。2023年，台灣食品對日本出口為新台幣200多億元，折合約7億美元；但日本從外國進口食品為150億美元，約新台幣4500億元，因此潛在商機非常大。（編輯：馮昭）1130305

2024東京食品展台灣館5日開幕，台南縣長黃偉哲（左3）帶隊推廣台南的烏魚子、虱目魚粥等產品，與駐日代表謝長廷（右2）、台南農業局長李建裕（右1）合影。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月5日