陳建仁：擴大清查蘇丹紅產品 盼事件月底前收斂

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院長陳建仁今天主持食安會報時，要求擴大蘇丹紅產品清查範圍、嚴懲不肖業者，力求讓此事在月底前儘速收斂，同時也請衛福部精進「食品雲」資料的正確性、時效性，才能及時遏止風險擴散。

蘇丹紅風波未落幕，行政院晚間透過新聞稿指出，陳建仁今天主持今年度食品安全會報首次會議時表示，食安一直是民眾最關心，也是最重要的民生議題，政府有責任維護食安，提供民眾安心的飲食環境及消費品質，而近期發生的食安事件衝擊民生，政府會積極處理並虛心檢討，加強與地方政府間密切合作與聯繫溝通。

衛福部會中報告「進口辣椒粉檢出蘇丹色素事件檢討與精進」，陳建仁聽取後表示，此事擴及層面甚廣、影響社會甚鉅，部會已儘速追查相關原料輸入情形，並清查下游產品流向，政府會持續盤點相關管理辦法與作業流程，務實檢討現有管理法規與機制，對於不足或窒礙難行之處會迅速補強或再精進。

陳建仁說，他會敦促部會積極查察，並加強與地方政府溝通合作，確認擴大清查範圍，同時嚴懲業者不法行為，務必讓此事在月底前儘速收斂。

他也要求，衛福部務必要再精進「食品雲」上資料的正確性、完整性及時效性，及時追溯有問題的產品、遏止風險擴散，同時要持續精進輸入食品檢驗機制，一旦抽驗發現問題，就要儘速回溯該業者過往的輸入紀錄，並予以課責及銷毀違規產品，還要全面清查其食品輸入的來源國廠商，將有問題廠商名單列入紀錄，避免台灣其他業者繼續向該廠商輸入食品。

陳建仁也提醒，為加強民眾對於食安資訊的了解及建立風險管理概念，部會務必加強食安文化及食農教育的宣導，讓民眾了解不能加入食品的化學物質及食品安全，建立完善的風險概念，避免有疑慮時產生恐慌或誤信錯假消息。（編輯：楊蘭軒）1130313