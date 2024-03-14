陳建仁指示成立食安檢驗基金 助小型業者合規
（中央社記者賴于榛台北14日電）蘇丹紅事件衝擊食安，行政院長陳建仁今天要求成立「食安檢驗基金」，將透過政府管理、產業自律以及民間參與等三方協力合作，協助中小型業者檢驗產品是否合規，也放大食品安全管理效率。
蘇丹紅小百科
是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。
- 世衛組織列為第3級致癌物
- 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
第三則是輸入前述產品的販售業者，若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，也納入邊境預警名單。
強化後端市場稽查措施部分，包含一，衛福部將加強與地方政府聯繫，指揮下游產品下架事宜，並加強專區資訊提供及食品業者聯繫，請業者比對產品批號，自主下架產品；二，教育部調整設計菜單、落實學校午餐驗收，檢視廚房與庫房內調味料，並落實採購契約履約管理，同時國防部也應盤點清查應下架產品品項，通告採購單位停止使用，擴大同類產品送認證實驗室檢驗。
三，行政院15日將召開中央地方整合會議，討論此次蘇丹紅事件後續的食安強化措施，中央與地方後續合作，執行業者輔導以及後端市場稽查；四，法務部啟動「打擊民生犯罪連繫平台」，整合量能積極查辦。
行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中要求，衛福部務必於1個月內完成相關清查，並訂出在邊境源頭即時有效阻絕不法的管理方案，落實執行，避免再次發生類似情事；此外，明天食安整合會議後，相關單位應在3個月內完成強化措施研討精進。
陳建仁也指示，行政院秘書長李孟諺應盡速召集相關部會研議成立「食安檢驗基金」，透過政府管理、產業自律以及民間參與等三方協力合作，放大食品安全管理效率。
行政院食安辦主任許輔出席政院會後記者會補充說明，成立食安檢驗基金主要是要協助中小型業者，因為中小型業者其實進口的胡椒粉、咖哩粉數量沒有很多，卻要承擔很高的檢驗費用確認產品是否合規，因此昨天食安會報委員建議，應研商一個產業界跟政府能配合的合作模式。（編輯：林淑媛）1130314
- 陳建仁指示成立食安檢驗基金 助小型業者合規2024/03/14 14:14
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