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陳建仁指示成立食安檢驗基金 助小型業者合規

2024/3/14 14:14（3/14 14:26 更新）
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行政院長陳建仁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）蘇丹紅事件衝擊食安，行政院長陳建仁今天要求成立「食安檢驗基金」，將透過政府管理、產業自律以及民間參與等三方協力合作，協助中小型業者檢驗產品是否合規，也放大食品安全管理效率。

行政院食安辦今天在行政院會報告「蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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事件因應及強化措施」，前端源頭阻絕措施包含將無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入該類產品，產品於邊境沒入銷毀；以及除了對邊境驗出有毒物質或異物、攙偽假冒、添加非法添加物的原料或食品，即刻停止該製造廠的輸入外，該國家輸入的同貨品分類號列產品，在邊境也將採取全面逐批監視查驗。

第三則是輸入前述產品的販售業者，若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，也納入邊境預警名單。

強化後端市場稽查措施部分，包含一，衛福部將加強與地方政府聯繫，指揮下游產品下架事宜，並加強專區資訊提供及食品業者聯繫，請業者比對產品批號，自主下架產品；二，教育部調整設計菜單、落實學校午餐驗收，檢視廚房與庫房內調味料，並落實採購契約履約管理，同時國防部也應盤點清查應下架產品品項，通告採購單位停止使用，擴大同類產品送認證實驗室檢驗。

三，行政院15日將召開中央地方整合會議，討論此次蘇丹紅事件後續的食安強化措施，中央與地方後續合作，執行業者輔導以及後端市場稽查；四，法務部啟動「打擊民生犯罪連繫平台」，整合量能積極查辦。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中要求，衛福部務必於1個月內完成相關清查，並訂出在邊境源頭即時有效阻絕不法的管理方案，落實執行，避免再次發生類似情事；此外，明天食安整合會議後，相關單位應在3個月內完成強化措施研討精進。

陳建仁也指示，行政院秘書長李孟諺應盡速召集相關部會研議成立「食安檢驗基金」，透過政府管理、產業自律以及民間參與等三方協力合作，放大食品安全管理效率。

行政院食安辦主任許輔出席政院會後記者會補充說明，成立食安檢驗基金主要是要協助中小型業者，因為中小型業者其實進口的胡椒粉、咖哩粉數量沒有很多，卻要承擔很高的檢驗費用確認產品是否合規，因此昨天食安會報委員建議，應研商一個產業界跟政府能配合的合作模式。（編輯：林淑媛）1130314

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