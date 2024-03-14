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美擬立法要求中國撤資TikTok 政院表關注

2024/3/14 13:31
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（中央社記者賴于榛台北14日電）美國眾議院表決通過法案，要求中國字節跳動限期從TikTok撤資，否則將祭禁令。政院今天表示，政府會保證言論自由，也會審慎因應假訊息，將持續關注美國立法發展進度，並綜合考量各界意見。

美國眾議院在當地時間13日表決通過法案，要求TikTok的母公司「字節跳動」（ByteDance）必須在立法後180天撤資，否則蘋果（Apple）和谷歌（Google）等公司旗下應用程式（APP）商店將禁止上架TikTok。國科會主委吳政忠今天在立法院說，行政院、數位部可能會對此提出更新建議，與民主國家合作防杜假訊息。

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行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時指出，威權專制國家經常會利用自由民主國家言論自由，透過社群網路等平台，操弄民主國家選舉，影響選舉結果，抖音已經變成有些國家認知作戰的平台，因此政府提高警覺，2019年就禁止公部門使用抖音。

對於台灣是否調整抖音管制措施，林子倫說，台灣是自由民主法治國家，政府會確切保障言論自由，抖音平台上有些訊息危害民眾名譽、健康與隱私，影響社會安定、國家安全，民主國家皆需審慎因應錯假訊息傳遞，政府會持續關注美國國會立法發展進度，綜合考量各界意見。（編輯：翟思嘉）1130314

#TikTok
#林子倫
#行政院
#吳政忠
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