食安檢驗基金來源規劃中 標準品統一採購待討論

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）行政院長陳建仁指示成立食安檢驗基金，助小型業者合規。衛福部長薛瑞元今天說，預算來源仍在規劃中，至於是否連檢驗標準品都由政府統一採購，還需跟業者討論。

蘇丹紅辣椒粉事件衝擊食安，陳建仁今天要求成立「食安檢驗基金」，將透過政府管理、產業自律及民間參與等3方協力合作，協助中小型業者送驗產品，也放大食品安全管理效率。

各界關注錢從哪來，衛生福利部長薛瑞元晚間接受媒體聯訪表示，還在規劃中，通常會由部會負擔，因行政院食品安全辦公室沒有編列預算；此外，衛福部食品安全保護基金的用途有其法令規定，若要從此支應，必須調整管理辦法。

薛瑞元說明，因中小型業者表示，自主檢驗沒有問題，但難處在於，有些產品售價低廉，卻要承擔很高的檢驗費用確認產品是否合規，所以才會由衛福部研議成立「食安檢驗基金」，協助有意願自主檢驗的業者。

媒體追問，檢驗所需的標準品、同位素標準品是否也由中央統籌採購。薛瑞元表示，這部分還要跟業者討論，不見得每個業者都認為需要由政府統一採購，相信自行議價能力。

食品藥物管理署長吳秀梅補充，食安基金的用途主要是提供消保團體因食品事件提起團體訴訟時，所需費用的補助等，來源為違反食安法的罰鍰。（編輯：張雅淨）1130314