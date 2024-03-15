蘇丹紅事件 法務部：從嚴偵辦協助強制執行罰鍰

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）法務部今天表示，已指示所屬機關強力執法，把違法使用蘇丹紅的業者列為偵查、執法重點對象，若違法業者遭衛生單位裁罰而逾期未繳罰鍰，將由行政執行署各分署強制執行。

法務部發布新聞稿指出，譴責一切違法將蘇丹紅用於食品生產的行為，此舉不僅違反食品安全衛生管理法，更對消費者健康構成嚴重威脅。

新聞稿中，法務部表示，日前責成台灣高等檢察署要求各地檢署應擴大從嚴偵辦相關案件，並呼籲違法使用業者立即回收下架外，此類違法業者除已觸犯刑事責任外，衛生主管機關也會依法裁處行政罰鍰。

法務部指出，若違法業者逾期不繳納罰鍰，由衛生主管機關盡速移送法務部行政執行署各分署強制執行，各分署也已提前因應，主動與轄區衛生單位建立聯繫窗口並持續追蹤、密切合作，確保逾期不繳納罰鍰的案件迅速移送行政執行，且應從嚴執行，絕不寬貸，共同打擊此類無良違法行為。

另外，未來持續強化與衛生福利部及相關主管機關聯繫通報，透過跨部會合作，共同打擊使用蘇丹紅的違法行為，持續貫徹「源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督」的食安五環政策，並加強食安案件的刑事偵辦及主管機關裁處罰鍰案件行政執行，為國人飲食安全嚴格把關。（編輯：戴光育）1130315