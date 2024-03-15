蘇丹紅食安事件 陳建仁：針對檢驗疏漏向社會致歉

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（中央社記者林敬殷台北15日電）行政院長陳建仁今天表示，針對辣椒粉含有色素一事，以往用抽驗檢查的方式需要再改進、再精進，當時政府沒有馬上採取逐批檢查，確實有疏漏，他代表食藥署向民眾致歉。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇詢問，蘇丹紅事件已經圓滿解決了嗎，是不是還無法完全確定不會再出現新的食材或料理有蘇丹紅。

陳建仁表示，現在仍持續處理下游流向追蹤，政府發現蘇丹紅後，去年12月就逐批檢查，目前回溯到去年5月起到12月，也將抽驗改成逐批檢查，逐批檢查已經結束，應該會慢慢收斂。

王鴻薇追問陳建仁，在任期最後3個月相繼發生重大事件，承不承認食安有大漏洞、社會安全網出現大破洞。

陳建仁表示，食安系統性問題確實存在，社會安全網部分，昨天也講過中央與地方要一起檢討整個機制。王鴻薇當場要求陳建仁，為在任內未竟全功，食安及社會安全網出現重大破洞向社會大眾致歉，陳建仁則回應，昨天已經有表達過了。

王鴻薇繼續追問，食安問題沒有道歉，衛福部長薛瑞元還說，道歉也解決不了問題，至於虐童案有道歉，這部分她肯定，包含食安破洞跟兒虐事件，是不是應該跟社會道歉。

陳建仁表示，針對辣椒粉含有色素一事，確實在整個檢驗過程當中，發現以往用抽樣檢查的方式需要再改進、再精進，沒有辦法在當時馬上就採取逐批檢查，確實是有疏漏的地方，他可以針對疏漏部分代表整個食藥署跟民眾致歉。（編輯：林淑媛）1130315