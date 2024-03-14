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保母虐童案 藍委：中央地方釐清責任才能亡羊補牢

2024/3/14 15:50
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（中央社記者范正祥台北14日電）1歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，國民黨立委羅智強等人今天召開記者會。他說，虐童悲劇沒有人是局外人，中央與地方在這起虐童悲劇要釐清各自的責任是什麼，才能夠亡羊補牢，檢討體系，改變目前可能變缺口的社會安全網，避免下一個悲劇發生。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引發關注。男童去年12月24日死亡，頭部、臉部和四肢多處都有明顯傷勢，疑似受到劉姓保母和胞妹凌虐。

國民黨立委王鴻薇、羅智強、賴士葆今天下午在國民黨團記者室召開「虐童案衛福部推卸責任，薛瑞元出來面對」記者會，質疑事後態度，過去3個月，衛福部在做什麼。

王鴻薇質疑，衛福部迄今未召開重大兒童虐待事件檢討會議，也沒有完成任何報告，ㄧ路裝睡，沒有作為；台北市政府在事發後4天內完成調查，而衛福部直到社會壓力炸鍋，3月才通知台北市政府，3月15日將召開專家諮詢會議。

她說，立委監督行政院、監督衛福部，衛福部做不對、沒有做的地方，立委要讓社會大眾知道，所以召開今天記者會。

賴士葆指出，事情的整個經過，事發後台北市社會局一直積極要啟動「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，去年12月25日、27日曾二度向衛福部反應，衛福部竟然稱說涉及署內跨科室業務，是否召開會議尚在研議中。

羅智強表示，虐童悲劇沒有人是局外人，中央與地方在這起虐童悲劇要釐清各自的責任是什麼，才能夠亡羊補牢，檢討體系，改變目前可能變缺口的社會安全網，避免下一個悲劇發生。

他認為，此案的主責單位應是衛福部，包括業務檢討和管理，還有相關系統的法制是否完備。（編輯：郭無患）1130314

#王鴻薇
#衛福部
#羅智強
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