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保母虐童案 被害家屬發聲盼還原案發事實

2024/3/14 14:27
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（中央社記者劉建邦台北14日電）1歲多男童疑遭保母虐死引發關注，台北市議員陳炳甫今天發布被害男童阿姨錄音檔，其中提到肯定檢警偵辦進度，希望可以還原事實，並表示因傷痛未平復，才不便出面表示意見。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧一名1歲多男童，卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然及關注。

接受家屬陳情的國民黨台北市議員陳炳甫今天在群組發布男童家屬的錄音聲明檔，內容提到「我是男童阿姨，外界傳聞家屬未出面實屬誤會。案件發生至今，家屬都在悲傷當中，也都在處理男童後事」。

男童阿姨提到，「很肯定檢察官跟警方的偵辦進度，但希望偵辦內容可完整拼湊，希望還原案發事實。然後也因家屬傷痛還未平復，因此不便出面表示任何意見跟想法，希望不要模糊焦點，所以也委託律師代為轉述。另外非常感謝陳炳甫鼎力相助」。

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陳炳甫指出，至今仍無法相信會發生如此荒唐的事，因此要再次拜託外界保留空間給家屬，目前男童外婆已委任2名律師協助捍衛權益，家屬後續將對保母提出刑事告訴，至於是否控告社工、兒福聯盟，仍待與律師討論。

陳炳甫再次呼籲民眾不要退掉給兒福聯盟的捐款，因兒盟仍有許多計畫正在進行，不要因此事而犧牲掉需要幫助的孩童，但也希望兒盟應對外講清楚相關狀況，不要辜負捐款民眾的信任。（編輯：蕭博文）1130314

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