保母虐童案 兒權盟提3建議籲採不預告訪視

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（中央社記者張雄風台北14日電）保母涉虐童案引起關注。兒權盟今天提出3項建議，包含改善兒童出養前照顧與評估機制、加強追蹤；修正兒童出養前安置法源依據；改採取不預告訪視與提高訪視頻率，以有效監督。

台灣兒童權益聯盟發布聲明表示，對保母虐童案深表痛心與不捨；目前台灣約有500多個孩子，因原生家庭經濟狀況不佳、支持系統不足等緣故，進入出養程序。

兒權盟提出3點建議。首先，改善兒童出養前照顧與評估機制，出養前的安置停留期間約為半年至1年半不等，如今，政府部門將出養前的安置工作交給社福團體執行，便應明確提供程序上的指引或規定，並應擔負督導管理之責，確保出養前的照顧、評估與訪視機制皆符合兒童的最佳利益。

政府部門連結資源、將案件轉介出去後，持續追蹤個案接受服務的情況、與協力單位間的合作及資訊交流與評估，雖然都是老生常談的社會工作方法，但唯有落實方得以維繫服務品質。

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第二，應盡速修正兒童出養前安置法源依據。現行針對兒童出養前安置的法源薄弱且分散，也無規範政府主管機關與民間團體權責劃分，兒權盟呼籲盡速修正「兒童及少年福利與權益保障法」，使兒童出養前的安置期間有清楚的法源依據及明確的做法可依循。

此外，應優化居家托育人員訪視機制，採取不預告訪視與提高訪視頻率才是最有效的監督方法。兒權盟指出，可以理解實務上不預告訪視執行上仍有難處，但仍呼籲政府即刻拿出辦法解決，切莫等待下個案件發生又重新檢討。（編輯：管中維）1130314