鄭文燦：蘇丹紅問題原料產品 一週內查驗完成

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院副院長鄭文燦今天主持「蘇丹紅事件後續處理食安會議」，要求衛福部匡列使用到蘇丹紅問題原料的產品，並於一週內完成清查檢驗，且要在月底前下架完畢，確保架上食品安全。

行政院透過新聞稿指出，鄭文燦今天召集地方政府及相關部會，討論蘇丹紅事件後續處理，會中針對強化衛生機關即時通報問題產品機制、落實下架問題原料及產品等達成數項共識。

關於落實問題原料、產品查驗與下架部分，鄭文燦要求，衛福部務必將匡列產品於一週內完成檢驗，並於月底前下架完畢，確保架上食品安全，從速從嚴遏制不法行為；另外，衛福部食藥署已於專區網頁公告不合格產品，請地方政府充分督促業者落實自主查驗與自主通報。

鄭文燦也提醒地方政府應依循衛福部所訂下架回收原則清查問題產品，除含蘇丹紅的辣椒粉需下架回收外，直接使用違規辣椒粉的產品，也在下架回收範圍；再者，教育部已明確告知地方政府學校暫緩使用辣椒粉、胡椒粉及咖哩粉等調味料，請與地方政府商議妥善處理，並尊重地方政府公布的禁用品項。

另外，鄭文燦要求，環境部應會同地方環保局、衛生機關討論食品廢棄物清理計畫書的注意事項。

強化衛生機關即時通報機制部分，鄭文燦說，蘇丹紅事件目前可於衛福部食藥署建置的「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」網頁查詢及食安群組獲知即時訊息，但後續有關食安事件通報與分享，衛福部應研議建置有效、即時的案件通報與分享機制，以利地方衛生機關能有效掌握及因應處理。

長期措施部分，鄭文燦要求，衛福部輔導更多檢驗機構擴大檢驗量能，讓第一線衛生機關有後援因應，同時請衛福部與地方政府就此次事件及長期需求，盤點稽查人力是否充足，必要時給予協助。

鄭文燦也表示，感謝法務部啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，整合量能積極嚴加查辦，期盼中央與地方持續統一做法、齊一步調，讓此事件早日收斂，重建民眾食安信心。（編輯：林興盟）1130315