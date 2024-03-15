保欣負責人進口蘇丹紅辣椒粉遭押 高院駁回抗告確定
2024/3/15 20:13（3/15 20:29 更新）
（中央社記者謝幸恩台北15日電）新北檢偵辦保欣公司涉嫌從中國輸入紅辣椒原料檢出蘇丹紅，依違反食安法聲押劉姓負責人，新北地方法院裁准。劉男提起抗告，高院今天審酌劉男犯嫌重大，有勾串、滅證之虞，駁回抗告。
台灣高等法院今天晚間發布新聞資料指出，原審認為劉男涉嫌違反食品安全衛生法等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串證人及反覆實施同一犯罪之虞。
新聞資料表示，若僅命劉男具保、責付或限制住居等，實不足以確保追訴程序的進行，有羈押、禁止接見及通信的必要，原審裁定無不當，今天駁回抗告。
全案起於，新北市衛生局今年3月1日發布新聞稿表示，保欣企業有限公司自中國輸入含蘇丹色素的辣椒粉，涉嫌違反食品安全衛生管理法，並移送檢調單位偵辦，並命令業者立即停止販售辣椒粉相關產品及依計畫回收違規原料。
新北地檢署同步於3月1日指揮新北市刑警大隊，搜索、約談保欣公司劉姓負責人與員工、幹部，檢察官複訊後，向新北地方法院聲押禁見劉男獲准。劉男不服提起抗告，高院今天駁回抗告確定。（編輯：張銘坤）1130315
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