海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅 全台16分店回收下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市衛生局今天表示，接獲高雄市、台南市及南投縣衛生局通知，有3家共計10批號，以及保欣公司新增3批號辣椒粉檢出蘇丹色素3號，違規產品流入桃園6業者，已通知下架封存。

桃園市衛生局下午發布新聞稿表示，高雄市衛生局通知，海順國際食品有限公司進口辣椒粉，經檢出蘇丹色素8ppb，桃園市楊梅區美食家食材通路股份有限公司倉儲，入庫牛王牌辣椒粉總計640包，現存217包，在接獲海順公司下架收回通知後，立即完成退貨。

桃園市衛生局指出，另外，津棧國際貿易有限公司進口紅辣椒粉經檢出蘇丹色素6ppb，製成海底撈香麻辣粗粉計3200包，入庫楊梅區海底撈國際食品有限公司倉儲，現場稽查業者表示產品即為「血旺調味料」出貨至全台16家分店，業者接獲下架通知除已退貨734公斤，目前各分店陸續回收中，並已下架145.846公斤。

至於台南衛生局通知久芳生物科技有限公司購買保欣企業公司的小米椒粉5000公斤，檢出蘇丹色素3號4ppb，經查原料製成雞心椒粉2批產品，販售至桃園市下游廠商3家，其中豆之家食品科技公司進貨15公斤，稽查時原料尚未使用已全數封存；佳豐食品廠進貨20公斤，查核時現存17.7公斤，另2.3公斤經製造食品尚未出貨已一併封存；象牙企業公司進貨40公斤，將持續追蹤業者下架回收。

桃園市衛生局指出，南投縣衛生局至拇指料王企業股份有限公司抽驗保欣企業公司紅辣椒粉A檢出蘇丹紅色素6ppb，販售至桃園市2家製造廠，其中象牙企業有限公司進貨25公斤，均未使用並已完成退貨；另一家為優雅食股份有限公司進貨100公斤，取樣檢驗外尚未使用並已接獲通知，產品放置退貨倉中，衛生局現場封存99.6公斤待退回製造廠。（編輯：李錫璋）1130303