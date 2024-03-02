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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/58
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中國辣椒粉含蘇丹紅 雄檢查封3萬2739公斤

2024/3/2 18:59（3/2 19:11 更新）
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致癌物「蘇丹紅」食安風暴持續擴大，高雄市衛生局日前抽檢高雄餐飲業及輸入業，發現多家辣椒粉都檢出蘇丹紅成分，將全案主動移請高雄地檢署偵辦，1日共查封違規產品3萬2739公斤。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月2日
致癌物「蘇丹紅」食安風暴持續擴大，高雄市衛生局日前抽檢高雄餐飲業及輸入業，發現多家辣椒粉都檢出蘇丹紅成分，將全案主動移請高雄地檢署偵辦，1日共查封違規產品3萬2739公斤。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）蘇丹紅食安風暴持續擴大，高雄市衛生局日前抽驗高市餐飲業及輸入業，發現多家辣椒粉檢出蘇丹紅成分4至8ppb，地檢署等查封違規產品共3萬2739公斤。

衛生局會同食品藥物管理署抽驗轄內餐飲業及輸入業，抽檢結果「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」等1家製造業及2家輸入業製售辣椒粉共8批，原料均自中國輸入，經檢出蘇丹紅成分4至8ppb。衛生局將全案主動移請高雄地檢署偵辦。

衛生局指出，經查原料皆來自「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」的辣椒粉。

衛生局昨天配合高雄地檢署指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心及內政部警政署保安警察第七總隊，查封違規產品共3萬2739公斤。

衛生局新聞稿指出，「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」產品共3萬4414公斤，流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市，並已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

衛生局強調，蘇丹紅色素非台灣准用著色劑，不得使用於食品中，全案違反食品安全衛生管理法，依同法第44條規定可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科1億元以下罰金。

衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，將持續加強稽查，如查獲不法將嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。（編輯：黃世雅）1130302

#蘇丹紅
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蘇丹紅食安風暴 檢驗結果預計3/6前出爐
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