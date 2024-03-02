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中市追查蘇丹紅辣椒粉流向 12業者下架逾4000公斤

2024/3/2 14:26（3/3 10:04 更新）
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蘇丹紅問題辣椒粉新增醃料粉及咖哩粉等流向，台中市食安處執行下游連鎖餐飲業稽查計畫，嚴防問題產品流入市面，保障市民食安與健康。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月2日
蘇丹紅問題辣椒粉新增醃料粉及咖哩粉等流向，台中市食安處執行下游連鎖餐飲業稽查計畫，嚴防問題產品流入市面，保障市民食安與健康。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）中市食安處追查蘇丹紅辣椒粉流向，台中市鍋物、燒烤等12家食品業者有進貨，原料、產品合計4150公斤，已全數下架、回收或退貨，中市府持續釐清統計數量。

台中市食安處今天發布新聞稿，雲林縣濟生公司辣椒粉產品36公斤，販售給台中市竹記有限公司，這批全數未使用且已退貨；雲林縣濟生公司麻椒粉9公斤販售給台中市品優公司，1.2公斤已售出散客，餘7.8公斤則已退貨。

桃園市基香食品購入辣椒粉，製成韓風濃縮部隊鍋底，販售給台中市七味餐飲419公斤，其中售出21公斤給外縣市8家業者（台北市、基隆市、桃園市、台南市、雲林縣、新竹縣等6縣市），已通報各縣市。

另有27公斤販售給台中市釜燒亭及惹鍋等餐飲業者，已使用11.5公斤，餘15.5公斤已退貨給七味餐飲；基香食品尚有販售義式香蒜香草灑料2公斤給台中市精誠壹山海鮮燒肉店，1.8公斤已製成蝦醬用作研發新菜色，尚未販售，退貨0.2公斤。

食安處指出，台中市領鮮食品行向苗栗縣上游商購入50公斤辣椒粉，全數未使用、已退貨。台中市小磨坊國際另進貨3000公斤，未使用已全數退貨。

食安處補充，問題批號辣椒粉也新增醃料粉及咖哩粉等流向，台中市大正鑫國際向新北市上游廠商進貨問題批號辣椒粉製成厚老大醃料粉共541公斤全部尚未使用；雲林縣濟生公司則是製成咖哩粉販售給台中市美食家食材、百一香食品及新振發食品共93公斤，全數未使用，已辦理退貨。（編輯：郭諭儒）1130302

#台中市
#台中市食安處
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