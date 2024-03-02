更多編輯台推薦新聞：
影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅2/57
首頁 / 生活

蘇丹紅食安風暴 檢驗結果預計3/6前出爐

2024/3/2 15:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）蘇丹紅食安風暴持續擴大，衛生福利部食品藥物管理署今天公布，新增1批中國進口辣椒粉被檢出蘇丹紅違規，目前累計10批不合格、14批檢驗中，檢驗結果預計下週三前可全數出爐。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

食藥署自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入，並針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署及地方政府衛生局同時擴大回溯，抽驗這21家問題廠商在去年12月11日前輸台的中國辣椒粉。食藥署今天透過新聞稿公布最新檢驗結果，目前共抽驗59批中，35批合格、10批被檢出蘇丹色素；仍有14批正在檢驗。

針對新北地檢署目前已依涉違反食品安全衛生管理法，聲押禁見保欣公司負責人。食藥署副署長林金富下午接受媒體電訪表示，進入司法流程後，除非查到其他違反食安法情節，如變造產地等，否則通常會先等司法結果出爐，即便沒有起訴或宣判無罪，仍可依食安法予以行政裁罰，可處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

林金富表示，還有14批檢驗中，預計下週三（3月6日）前可全數完成；食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至3月1日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬6054.1公斤。

至於保欣企業有限公司新增1批不符合規定，林金富說，保欣累計7批不合格，有效日期為115年10月22日、115年11月23日、115年12月6日、115年10月4日、115年10月29日、116年1月7日、115年10月12日。

除保欣公司外，高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」從中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」進口的7批辣椒粉，也被檢出蘇丹紅違規，已由高雄地方檢察署偵辦中。（編輯：李亨山）1130302

#林金富
#食藥署
#蘇丹紅
#保欣公司
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅事件 衛福部：下架封存相關產品已2萬多公斤
172.30.142.59