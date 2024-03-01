蘇丹紅食安風暴 新增9批中國辣椒粉被驗出

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）蘇丹紅食安風暴擴大，食藥署今天公布，新增9批從中國輸入辣椒粉被檢出含致癌物蘇丹色素；目前累計3家業者進口的中國辣椒粉出包，仍有15批檢驗中。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

衛生福利部食品藥物管理署自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入，並針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署及地方政府衛生局同時擴大回溯，抽驗這21家問題廠商在去年12月11日前輸台的中國辣椒粉。食藥署今天透過新聞稿公布最新檢驗結果，目前共抽驗59批中，35批合格、9批被檢出蘇丹色素；仍有15批檢驗中。

這9批不合格產品各被檢出4到7pbb不等的微量蘇丹色素。食藥署副署長林金富說明，分別為新北市保欣企業有限公司2批，高雄市津棧國際貿易有限公司6批及佳廣國際貿易有限公司1批，已立即通知轄管衛生局依法處辦。

保欣公司部分，林金富表示，新增2批問題產品，有效日期為民國115年11月23日及115年12月6日；累計6批辣椒粉原料被檢出含蘇丹色素，截至2月29日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬3759.7公斤。

至於新增的津棧公司及佳廣公司這2家進口商，林金富說，實際營業地址與負責人相同，換言之是同一個老闆；其中津棧公司6批，有效日期為115年6月14日、115年6月18日、115年6月22日、115年6月26日、115年8月9日、115年9月14日、115年9月18日及115年9月22日，佳廣公司1批，有效日期為115年5月28日。

林金富表示，食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，另外有關下游業者濟生公司，其使用問題辣椒粉所製成的咖哩粉產品共計8項，已下架及封存約2200公斤。（編輯：陳政偉）1130301