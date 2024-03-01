蘇丹紅辣椒粉又驗出3批 新北追10家下游令停售

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府衛生局今晚表示，最新驗出3批中國辣椒粉含致癌蘇丹紅，且販售給下游10家業者。原料雖已自主下架，但唯恐有些已製成調味品，將令業者停售，並由各縣市追查流向。

衛生局今晚發布新聞表示，保欣公司自民國112年3月20日起，由中國河南省某出口商辦理出口事宜，並自同年10月起，開始進口三禾藥業製造的紅辣椒粉，共16批。

新聞稿表示，因保欣進口的辣椒粉並未全面於邊境抽驗攔截，2月保欣公司雖已將所有原料全面自主下架，但仍透過跨縣市和中央合作，持續抽驗相關原料批號。

衛生局說，檢驗結果陸續出爐，今天新增3批不合格，檢出蘇丹色素3號。截至目前為止，統計16批辣椒粉原料，共7批檢驗蘇丹色素不合格，2批檢驗合格，其餘檢驗中。

衛生局說，新增3批辣椒粉原料，分別為A紅辣椒粉/B紅辣椒粉（有效日期：2026.10.22，批號：THWX-2343）檢出6 ppb（10億分之1），及10 ppb、小米椒粉（有效日期：2026.11.23，批號：THWX-2351）檢出4 ppb，及B紅辣椒粉（有效日期：2026.12.06，批號：THWX-2354）檢出4 ppb。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，這3批不合格的紅辣椒，販售給下游10家業者，分別是新北3家、台中2家、台北、彰化、雲林、南投、台南各1家。

楊舒秦說，雖這些原料都已經由保欣於2月自主回收，但唯恐下一層的下游業者，有的已經將原料製成調味品，仍責令保欣通知下游業者停止販售，並移請所轄衛生局追查。

衛生局說，保欣自中國輸入含蘇丹色素的辣椒粉，涉違反食品安全衛生管理法規定，已移送檢調偵辦。（編輯：謝雅竹）1130301