驗出蘇丹紅未通知下游回收 新北罰保欣200萬元
2024/3/3 16:54（3/3 17:02 更新）
（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市衛生局今天表示，保欣公司進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹紅，卻未通知其他下游通路商下架回收，也未主動通報衛生單位，依違反食安法裁處保欣公司新台幣200萬元罰鍰。
衛生局發布新聞稿指出，配合檢調執行搜索保欣公司，發現保欣公司進口中國辣椒粉供應下游後，有下游業者自主將辣椒粉送驗檢出蘇丹紅
3號，並將不合格的辣椒粉退回保欣公司。
蘇丹紅小百科
是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。
- 世衛組織列為第3級致癌物
- 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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衛生局表示，保欣公司明知這批辣椒粉不合格，卻未通知其他下游通路商辦理下架回收事宜，也未主動通報衛生單位，直到事件爆發，不但影響自身商譽，也牽連其他品牌。
衛生局表示，保欣明明可提早預防事件發生卻無視警告，嚴重忽視身為食品業者應盡責任，已違反食安法第7條第5項規定，「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關」，新北市政府將依法重罰保欣公司200萬元。（編輯：方沛清）1130303
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