蘇丹紅事件 衛福部：下架封存相關產品已2萬多公斤

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（中央社記者郭建伸台北2日電）蘇丹紅食安風暴擴大，衛福部下週將赴立法院專題報告。根據衛福部書面報告，截至3月1日於後市場擴大抽驗，有9批檢出蘇丹色素與規定不符，另15批檢驗中，目前共下架及封存相關產品2萬多公斤。

立法院社會福利及衛生環境委員會4日邀請行政院食品安全辦公室、衛生福利部部長薛瑞元、食品藥物管理署專題報告「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」，並備質詢。衛福部及食安辦公室的書面報告已送抵立法院。

根據書面報告，衛福部針對輸台辣椒粉非法添加蘇丹紅事件，自民國113年2月20日起至113年5月19日止，已暫停受理違規的中國21家出口商及製造廠輸入查驗申請。

衛福部指出，民國111年至112年邊境抽中143批辣椒粉檢驗蘇丹色素，其中9批不合格，均依規定退運或銷毀，未進入台灣；去年5月間發現中國輸台辣椒粉產品不合格率偏高，提高加強抽批查驗，惟採加強抽批查驗措施後，該類產品仍有不合格情事發生，故自去年12月11日已採100%逐批查驗，檢驗合格後始得輸入。

衛福部指出，為精進輸入產品管理，自民國113年3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食安法第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」 情事者 ，即依食安法第34條所定，中央主管機關遇有重大食品衛生安全事件發生，或輸入產品經查驗不合格情況嚴重，立即停止相關業者、產地或產品輸入查驗申請 。

衛福部指出，今年2月21日起會同地方政府衛生局，針對21家禁止輸台的中國辣椒粉出口商及製造廠擴大抽驗，迄3月1日於後市場擴大抽驗，已抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批檢驗結果符合規定，9批檢出蘇丹色素與規定不符，另15批還在檢驗中。

衛福部指出，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至3月1日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬3759.7公斤，且地方衛生機關已將3家輸入業者及1家製造業者移送檢調偵辦。

衛福部強調，針對輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，已採取精進措施，並強化風險預警預判功能，即早發現問題，未來將於第一時間阻斷非法產品於境外。（編輯：郭無患）1130302