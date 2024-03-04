蘇丹紅辣椒粉中國廠商僅禁輸3個月 衛福部允再議

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，波及台灣業者，衛福部暫停受理21家中國廠商查驗，禁止輸入3個月。有立委今天質疑與中國無限期禁輸台灣農產品相比不對等，衛福部承諾會再研議。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請行政院食品安全辦公室、衛生福利部長薛瑞元、衛福部食品藥物管理署專題報告「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」，並備質詢。

民進黨立委林淑芬表示，蘇丹紅辣椒粉案顯示食安風險預警系統的失靈，雖然食安是建立在業者自律之上，但這次風波竟然是完全仰賴民眾檢舉，與10年前食安管控未強化時無異，擔心不肖業者不斷透過鑽漏洞，如以不同公司名稱分散查驗風險等，要求衛福部儘速檢討。

食藥署自民國113年2月20日至5月19日止，已暫停受理違規的中國21家出口商及製造廠輸入查驗申請。民進黨立委劉建國認為，中國過去數度以發現台灣農產與水產品違規，無限期暫停台灣鳳梨、釋迦及石斑魚等輸入，台灣驗出中國輸入辣椒粉含有毒蘇丹紅卻只禁輸3個月。

對於劉建國指出台灣對中國違規產品制裁手段「怎麼會對他們這麼好」，甚至認為這樣永遠沒有對等機會，薛瑞元表示，違規食品禁止輸入期限規範會再研議；另外補充對於食安通報的標準流程（SOP），將進一步與各縣市政府討論，以利統一標準。

另外，新政府將於5月20日上任，各部會首長人選成為各界關注焦點，國民黨立委廖偉翔透過今年是否率團參與世界衛生大會（WHA）的問題試探薛瑞元口風。薛瑞元表示，今年WHA預計於5月27日舉行，因此不確定，他不會特別爭取留任，「這不是操之在我」。（編輯：管中維）1130304