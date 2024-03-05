蘇丹紅事件食藥署挨批螺絲鬆 薛瑞元：是系統性問題

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（中央社記者吳書緯台北5日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，媒體批評衛福部食藥署「螺絲鬆了」。衛福部長薛瑞元今天表示，原先是個案有蘇丹紅，因此提高抽驗比例，確為系統性問題，不能責怪是食藥署螺絲鬆了。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，薛瑞元進入議場前接受媒體聯訪。媒體問到，有報導稱食藥署放任違規還自誇，是「螺絲鬆了」。

薛瑞元表示，應該沒有這回事，邊境檢查是屬於食藥署管理，去年檢查到蘇丹紅原本是個案，但後來陸續檢查辣椒粉的違規批次，裡面都含有蘇丹紅，因此衛福部就開始懷疑，是不是系統性的問題，因此就提高抽驗比例，卻發現母數增加，檢出蘇丹紅的比例不但沒有下降，而且還跟著增加。

薛瑞元說，這個就是系統性的問題，後來就100%檢驗，後來還發現含有蘇丹紅，就禁止輸入，這都是按照程序來，不能責怪食藥署螺絲鬆了，沒這回事。

針對立委質疑，食藥署禁止中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，暫停受理輸入查驗3個月的時間太短。薛瑞元表示，到時候會再評估，若禁止進口的廠商，沒有提出改善措施，衛福部也許還會繼續展延期限。

至於520新政府上任後，是否留任衛福部長，薛瑞元只說，「不要問這個問題」，隨即步入議場內。（編輯：蘇龍麒）1130305