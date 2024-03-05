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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/67
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蘇丹紅辣椒粉流向遭點名 八方雲集澄清未採購

2024/3/5 10:54（3/5 11:08 更新）
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八方雲集4日澄清，未採購高市衛生局公布的違規辣椒粉原料，使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。（圖取自八方雲集網頁shop.8way.com.tw）
八方雲集4日澄清，未採購高市衛生局公布的違規辣椒粉原料，使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。（圖取自八方雲集網頁shop.8way.com.tw）
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（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市衛生局日前抽驗發現2家業者輸入中國辣椒粉檢出蘇丹紅成分，衛生局4日公布下游流向廠商包括八方雲集、維力食品、海底撈等；八方雲集澄清，未採購高市衛生局公布的違規辣椒粉原料。

八方雲集聲明與衛生局掌握的資料不同步，引發外界關注；衛生局表示，稍晚將會針對八方雲集的聲明提出回應、說明。

衛生局昨天發布新聞稿指出，「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國辣椒粉，抽檢驗出蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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成分4至8ppb；衛生局主動移送此案予高雄地檢署偵辦，並於1日配合指揮會同相關單位，查封違規產品共3萬2739公斤。

衛生局更於昨晚10時許公布違規辣椒粉下游流向，包括八方雲集、海底撈、維力食品、好品味生技食品、好帝一、味源、永興辣椒行、海順食品、懶人披薩雞排等皆中鏢。

八方雲集昨晚也發布聲明指出，未採購此次高雄市新聞稿公布的違規辣椒粉原料，八方雲集使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。

八方雲集也在官網公布檢驗報告並強調，公司使用的辣椒粉，皆委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產，為求慎重已全面停用此廠商的辣椒粉原料。（編輯：陳仁華）1130305

八方雲集在官網公布檢驗報告。（圖取自八方雲集網頁shop.8way.com.tw）
八方雲集在官網公布檢驗報告。（圖取自八方雲集網頁shop.8way.com.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
#八方雲集
#高雄市衛生局
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