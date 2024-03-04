北市再驗出3產品含蘇丹色素3號 要求全數下架

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市衛生局今天表示，在3件產品中檢出蘇丹色素3號，包含頂記食品「真好家辣椒粉」、百鮮公司「泰式辣椒粉」及超農實業公司「極辣朝天椒」，已要求通路下架。

蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，台北市衛生局持續進行市場稽查，累計抽驗24件市售辣椒粉或油類產品，其中3件檢出蘇丹色素3號，分別為新北市頂記食品公司「真好家辣椒粉」、新北市百鮮公司「泰式辣椒粉」、台中市超農實業公司「極辣朝天椒」。

衛生局表示，已將檢驗結果移請3產品所轄衛生局辦理，並令網拍平台下架不合格產品，將持續在賣場、餐飲業、傳統市場等各式場域抽驗相關產品。

此外，針對海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅辣椒粉一事，衛生局表示，接獲桃園市衛生局通知後，立即至海底撈微風南山店及海底撈國際食品公司稽查，現場未見同批號違規產品，業者則已自主下架全批號產品共734公斤。

衛生局說明，由於業者正釐清「血旺調味料」是否有使用到檢出蘇丹紅的辣椒粉，衛生局要求若確實有使用違規產品，應向消費者公告相關訊息及賠償機制。（編輯：李錫璋）1130304