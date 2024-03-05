蘇丹紅風暴擴大 連鎖餐飲集團自主溯源送驗因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，八方雲集、海底撈等業者遭點名，由於來自上游採購的系統性問題，瓦城、築間等已要求廠商提供合格證明，這一鍋等連鎖餐飲集團則自主送驗，盼確保食安無虞。

津棧、佳廣國際貿易有限公司進口中國的辣椒粉，遭檢出含致癌物蘇丹紅，高雄市衛生局查出3.4萬多公斤流向7縣市，並公布下游業者名單，包括八方雲集、海底撈、維力食品，及生產海霸王調味品的好品味生技食品、牛頭牌的好帝一食品等業者都受波及。

八方雲集上午發布聲明，強調未採購高雄市府所提的違規辣椒粉原料，八方雲集使用的辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常的辣椒粉為同一進口報關申請書，但報關單內有3種不同規格的辣椒粉，使用的規格為特製粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉為不同品項。

八方雲集表示，使用的辣椒粉皆委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產；八方雲集並指出，為慎重起見，已全面停用該廠商辣椒粉原料。

進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，餐飲業者透露，由於來自上游採購的系統性問題，採購商也不只一層，許多下游廠商都不敢掉以輕心，不少餐飲業者已針對使用產品自主送驗，並準備新的替代材料因應。

築間餐飲集團表示，已要求廠商取得合格證明；這一鍋集團指出，在事件爆發時，已針對廠商原物料進貨狀況清查，要求提供合格證明，近期再啟動第二波自主送驗，盼確保食安無虞。

瓦城餐飲集團表示，都會取得供應商的檢驗合格證明，一向重視顧客健康，持續以最高規格標準要求餐點品質，確保食安無虞。

乾杯集團表示，已全面針對使用辣椒粉相關原物料進行清查，要求廠商提供檢驗合格證明，確保顧客安心食用。（編輯：張良知）1130305