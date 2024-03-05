陳建仁：食藥署應與地方研議更好SOP 確保食安

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（中央社記者王揚宇台北5日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，多家台灣業者受波及，立委質疑食藥署把關失靈。行政院長陳建仁今天表示，中央與地方要合作，食藥署應與地方衛生局研商更好的標準作業程序（SOP），確保食安。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，回答相關提問時表示，從中國進口含有非法添加物的辣椒粉，確實造成民眾食安顧慮，因此衛生福利部在去年底就從抽批檢驗，轉為逐批檢驗，今年2月開始衛福部與地方衛生局加強稽查，所有含非法添加物的產品都要求務必下架。

陳建仁表示，維護食品安全十分重要，也確實有需要精進的地方，政府一定會加強提供足夠資源，中央跟地方要合作、政府跟民間要合作，大家一起努力，讓食安工作更精進。

陳建仁指出，食藥署與各縣市政府衛生局應研商更精進、更好的SOP，確保食安能夠做到更好；該查驗的就查驗、該禁止的就禁止、該處罰的就處罰，一定要嚴格食安把關。

衛福部對輸台辣椒粉非法添加蘇丹紅事件，擴大後市場抽驗，到3月1日為止，已抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批符合規定，9批檢出蘇丹色素與規定不符，另15批還在檢驗中。自民國113年2月20日起至113年5月19日止，已暫停受理違規的中國21家出口商及製造廠輸入查驗申請。（編輯：郭無患）1130305