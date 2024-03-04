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辣椒粉驗出蘇丹紅
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蘇丹紅辣椒粉波及產品擴大 薛瑞元：細查流向

2024/3/4 09:50（3/4 10:06 更新）
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蘇丹紅食安風暴波及產品愈來愈多，衛福部長薛瑞元4日上午在立法院受訪時表示，因大規模啟動追蹤系統，積極查明流向，名單才會不斷增加；才可及時將有問題產品下架、封存。中央社記者陳婕翎攝 113年3月4日
蘇丹紅食安風暴波及產品愈來愈多，衛福部長薛瑞元4日上午在立法院受訪時表示，因大規模啟動追蹤系統，積極查明流向，名單才會不斷增加；才可及時將有問題產品下架、封存。中央社記者陳婕翎攝 113年3月4日
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）蘇丹紅食安風暴波及產品愈來愈多，連知名餐廳海底撈「血旺調味料」都被發現含蘇丹紅，衛福部長薛瑞元表示，因大規模啟動追蹤系統，積極查明流向，名單才會不斷增加。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署專題報告「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」，並備質詢，薛瑞元會前接受媒體聯訪時表示，這次不是針對蘇丹紅，是針對辣椒粉，因進口辣椒粉在邊境查驗發現部分含有蘇丹紅。

薛瑞元說，發現違規含有蘇丹紅的辣椒粉後，擔心100％逐批抽驗前，有「漏網之魚」進入台灣市場，才會繼續追查，不僅有食藥署啟動的後市場監測，還有之前都有例行性的食安稽查及民眾檢舉管道．這次蘇丹紅辣椒粉波及產品不斷擴大，是因為大規模對產品啟動追蹤系統。

薛瑞元表示，透過查明流向，才可及時將有問題產品下架、封存。據衛福部書面報告統計，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至3月1日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬3759.7公斤，且地方衛生機關已將3家輸入業者及1家製造業者移送檢調偵辦。

衛福部針對輸台辣椒粉非法添加蘇丹紅事件，迄3月1日後市場擴大抽驗，已抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批符合規定，9批檢出蘇丹色素與規定不符，另15批還在檢驗中。自民國113年2月20日起至113年5月19日止，已暫停受理違規的中國21家出口商及製造廠輸入查驗申請。（編輯：郭諭儒）1130304

#薛瑞元
#衛福部
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