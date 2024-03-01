蘇丹紅辣椒粉製成咖哩粉 新北稽查3業者下架回收

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，新北市衛生局今天表示，其中1個批號的辣椒粉原料，濟生公司製成咖哩粉等販售，稽查新北市3家業者並通知下游中盤商停售回收。

新北市衛生局日前查獲保欣企業有限公司自中國河南省三禾藥業有限公司進口的紅辣椒原料，檢出蘇丹色素3號、俗稱「蘇丹紅」，違反不得檢出規定；原料流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查。

衛生局今天發布新聞表示，2月27日晚間接獲台北市衛生局通知，濟生公司斗六廠使用經檢出蘇丹色素3號的紅辣椒粉（效期：2026.10.12）原料，製成「印度咖哩粉－A新瓶25G（有效日期：2025.12.20）」及「上咖哩粉－600g（有效日期：2025.12.25）」與「咖哩粉A－KgAP（有效日期：2025.12.26、2026.1.14）」，並販售至新北市3家業者。

衛生局指出，2月28日派員追查流向，其中1家未使用，全數退回濟生公司；其餘2家共進貨657.6公斤，已下架421.2公斤，業者已通知下游中盤商停止販售，並已陸續回收中。

新北市食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，這次回溯稽查行動源自於台中市政府2月24日發布新聞指稱台中市食安處檢出龍井區金安記食品廠進貨問題辣椒粉含致癌物蘇丹紅，製成豬肉乾、豬肉絲。

楊舒秦指出，台中的問題產品豬肉乾，追查其原料為保欣企業公司進口的紅辣椒粉（有效日期2026年10月12日），新北查出這批原料共販售給13家下游業者。

她說，這13家業者中，除濟生公司利用這批原料製成咖哩粉外，其餘業者分布在北市、桃園、台中、台南、雲林、彰化、台南、苗栗及新北市，已通知當地衛生局協查。

衛生局表示，上述保欣企業公司的紅辣椒粉（有效日期2026年10月12日），銷售給新北市3家業者，查核結果分別為恆佳實業公司進貨500公斤，除庫存380公斤退回保欣公司，另120公斤以散裝紅辣椒細粉販售台中1家業者，已通知停售並回收。

另外，百鮮公司進貨500公斤，現場庫存485公斤，全數退回保欣公司，另製成791包吾蜂秘製香辣粉產品，全數未售出、已封存待銷毀；第3家為廣珍公司進貨375公斤，經確認全數未使用，並退回上游保欣公司。（編輯：戴光育）1130301