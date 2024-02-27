蘇丹紅辣椒粉製菜䔕餅 中市167家業者下架停售

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市食安處今天表示，鑫豪食品公司菜䔕餅及白胡椒（美味）棒產品，使用問題辣椒粉蘇丹紅，銷售台中市163家全聯門市及綜神公司等4家經銷商，已經全數下架停售。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿，保欣公司進口的問題辣椒粉流向苗栗縣鑫豪食品公司，所製成的菜䔕餅（110克）銷往全市共163家全聯門市，全聯共計進貨246.84公斤，已全數下架停售，回收數量統計中。

另外，菜䔕餅（30克、65克兩種）及白胡椒（美味）棒（5斤、210克兩種）則是銷售給台中市綜神公司、久育行銷、鴻大源及展圓食品等業者，共計進貨菜䔕餅102公斤（售出10.8公斤）、白胡椒（美味）棒19.86公斤（售出1.26公斤），已全數下架停售，並將全數回收售出的12.06公斤。

食安處指出，市府將持續追蹤統計蝦味先香辣口味及新安記食品豬肉乾（絲）等產品回收狀況，截至2月25日止，蝦味先香辣口味產品計售出2057.8公斤，已回收1377.1公斤；另金安記食品豬肉乾及豬肉絲產品計售出6739公斤給下游共40家業者，已掌握退貨數量為1973公斤。（編輯：陳清芳）1130227