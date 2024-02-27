蘇丹紅辣椒粉製成菜䔕餅 高市下架33.12公斤

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）苗栗縣鑫豪食品公司含蘇丹紅的辣椒粉被製成「菜䔕餅」，高雄市衛生局今天表示，經查高雄市3家下游業者共進貨92箱、67.86公斤，截至昨天下午7時共下架回收44箱、33.12公斤，持續回收中。

高雄市衛生局今天發布訊息指出，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」脫水辣椒粉經檢出含有蘇丹紅，其中製成「菜䔕餅」（30g/包，24包/箱入）、（65g/包，12包/箱入）。

高雄市衛生局24日晚間接獲苗栗縣衛生局通知隨即啟動查察，經查高雄市3家下游業者共進貨92箱67.86公斤，截至昨天下午7時共下架回收「菜䔕餅」計44箱33.12公斤，並持續回收中。後續衛生局將持續監督業者下架回收。

衛生局提醒，消費者若購買有效日期為「2024年8月2日、2024年8月15日、2024年8月23日」的「菜䔕餅」，可持發票或產品向原購買商提出退換貨。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，確認檢出蘇丹色素3號20ppb與規定不符。該公司製成「菜䔕餅」及白胡椒棒等產品。（編輯：黃世雅）1130227