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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/41
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可果美進口披薩醬遭檢出環氧乙烷 邊境攔截19公噸

2024/2/27 12:23（2/27 12:38 更新）
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衛福部食藥署27日公布邊境查驗不合格名單，1批共19公噸台灣可果美公司從美國進口的披薩醬遭檢出農藥環氧乙烷。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
衛福部食藥署27日公布邊境查驗不合格名單，1批共19公噸台灣可果美公司從美國進口的披薩醬遭檢出農藥環氧乙烷。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
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（中央社記者曾以寧台北27日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，1批共19公噸台灣可果美公司從美國進口的披薩醬遭檢出農藥環氧乙烷，為半年內第2次不合格，將逐批抽驗可果美自美國輸入披薩醬。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有10件檢驗不合格產品，分別為中國輸入辣椒粉、杯碗餐具組、苦瓜干、菇菇鮮調味料；日本輸入清水燒筷架組5入；印尼輸入綠豆；越南輸入木質餐具組；印度輸入薑黃粉、芫荽子；美國輸入披薩醬。

其中台灣可果美股份有限公司自美國進口的「披薩醬（PIZZA SAUCE CONCENTRATE）」，遭檢出環氧乙烷1.3ppm，約19公噸遭退運或銷毀。食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，環氧乙烷為一級致癌物，依規定不得檢出，只要檢出超過方法定量極限0.1ppm，就會被判定不合格。

林金富說明，近6個月台灣共自美國進口211批披薩醬，其中可果美公司進口11批、抽驗4批，此為第2次遭檢出不合格，因此已從加強抽批檢驗改為逐批抽驗，至於整體美國進口披薩醬狀況，則將持續觀察。

津棧國際貿易公司自中國大陸進口「辣椒粉（SPICY CHILI POWDER）」，遭檢出殘留農藥克美素0.16ppm部分，約9公噸遭退運或銷毀，林金富說明，克美素依規定不得檢出，只要檢出超過方法定量極限0.05ppm，就會被判定不合格。

中國進口辣椒粉近日遭檢出一級制癌物蘇丹紅，引起國內食安疑慮。林金富說明，自去年8月19日起，至今年2月19日止，統計邊境受理中國輸入辣椒粉報驗批數為174批，檢驗不合格批數25批，不合格率14.37%，主要原因包括，檢出蘇丹色素3號、農藥殘留克美素等不合格。

林金富說，食藥署持續從去年12月11日起，至今年6月10日止，對中國輸入辣椒粉在邊境採逐批查驗，並自今年2月20日起，針對邊境曾檢驗不合格的21個出口商、製造廠，暫停輸入3個月。

林金富說，將採取精進作法，正研擬依據食品安全衛生管理法第34條規定，修正邊境查驗辦法，當有嚴重食安事件可能發生，也就是邊境查驗產品出現食安法第15條第1項規定，不得添加的禁止事項，屬嚴重違規樣態者，可跳過加強抽驗、逐批查驗，直接禁止輸入，可望3月上路。（編輯：陳政偉）1130227

（食藥署提供）
（食藥署提供）
#食安
#食藥署
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#蘇丹紅
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