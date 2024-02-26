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辣椒粉驗出蘇丹紅
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桃市府追蘇丹紅辣椒粉產品 廠商持續下架問題商品

2024/2/26 20:46（2/26 21:47 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市衛生局今天說，20日到保欣公司龜山倉儲針對疑慮產品預防性封存，抽驗中國來源紅辣椒相關原料7件檢驗蘇丹色素結果今天出爐，均未檢出，持續下架問題商品確保食安。

衛生局發布新聞稿說明，2月20日檢驗7件原料分別為含紅辣椒粉（25kg/包）2件、紅辣椒碎（20kg/包）3件、紅辣椒片2件，確認未檢出後已派員解封。

衛生局表示，24日晚間接獲苗栗縣衛生局通知，苗栗鑫豪食品公司的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司經檢出禁用的蘇丹色素3號20ppb紅辣椒粉，製成產品為黑熊菜䔕餅及白胡椒棒，昨天已派員至桃園4家下游處查核，其中全聯已無違規品於架上販售，其餘3家業者均予以封存。

衛生局說，桃園市全聯販售菜䔕餅已全數下架，共計1685包，待廠商回收；另3家中盤商查核清點結果，冠翊食品行進貨菜䔕餅1728包，已銷售82包下架1646包；太興商店進貨菜䔕餅960包，已銷售192包，下架768包，進貨白胡椒棒42包，已銷售14包，下架28包，坤昌物業公司進貨菜䔕餅2400包，已銷售17包，下架2383包。

另外，金安記食品廠「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」販售至桃園坤昌物業公司，經追查業者已全數售罄，已請業者通知下游商下架回收。

衛生局提醒消費者，如有購買公告問題產品，可持發票及產品向原購買店家辦理退貨，如有消費問題或爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。（編輯：方沛清）1130226

#苗栗縣衛生局
#蘇丹紅
#辣椒粉
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