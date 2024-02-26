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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/39
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彰縣150公斤蘇丹紅辣椒粉全賣光 衛生局令業者回收

2024/2/26 19:14
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（中央社記者鄭維真彰化26日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，彰化縣衛生局表示，轄內廣合企業股份公司去年底向保欣買辣椒粉150公斤，已賣給苗栗鑫豪食品股份有限公司製成菜䔕餅等，現場無庫存，令廣合公司回收。

新北市衛生局日前查獲保欣企業有限公司自中國河南省三禾藥業有限公司進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，各衛生單位持續擴大稽查。

彰化縣衛生局今天發布新聞稿表示，位在彰化的廣合企業股份有限公司去年12月向保欣企業有限公司進貨「辣椒粉 效期115.10.12」共6包、150公斤，分裝後在12月25日全數販售給下游業者苗栗縣鑫豪食品股份有限公司，與其他批號產品共同出貨共255公斤，廣合公司現場已無庫存辣椒粉，已令業者進行回收。

另外，經苗栗縣衛生局調查，鑫豪食品股份有限公司主要生產餅乾類食品，將從廣合購買的辣椒粉用於製造菜䔕餅（規格分別為30g、65g、110g）及白胡椒棒（7g）產品，出貨給食品中盤商及全聯（僅販售110g規格的菜䔕餅）。（編輯：陳仁華）1130226

#苗栗縣衛生局
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