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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅3/38
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蘇丹紅辣椒粉製成蝦味先豬肉乾等商品 食藥署掌握16業者近20公噸

2024/2/26 16:16（2/26 16:38 更新）
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含蘇丹紅辣椒粉製成香辣豬肉乾、豬肉絲，食品廠已通知下游業者將成品回收、停售。（圖取自台中食安處網頁fds.taichung.gov.tw）
含蘇丹紅辣椒粉製成香辣豬肉乾、豬肉絲，食品廠已通知下游業者將成品回收、停售。（圖取自台中食安處網頁fds.taichung.gov.tw）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。食藥署今天下午表示，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向，截至2月25日，共計下架及封存辣椒粉及其產品近20公噸。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

根據統計，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗不合格，被檢出含有蘇丹色素3號，包含新北市政府衛生局抽驗1批（有效日期115年10月4日），桃園市政府衛生局抽驗2批（有效日期115年10月29日及116年1月7日），台中市食品藥物安全處抽驗1批（有效日期115年10月12日）。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天向媒體說明，上述4批中國辣椒粉不合格產品流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續查核下游業者下架相關製品。截至113年2月25日，共計下架及封存辣椒粉及其產品19.3866公噸。

林金富強調，針對中國辣椒粉，食藥署邊境查驗自112年12月11日至113年6月10日已採100%逐批查驗查驗符合規定後，中國辣椒粉才可以輸入台灣；中國輸台灣辣椒粉不合格21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。（編輯：管中維）1130226

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，食藥署26日表示，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向。（食藥署提供）
含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，食藥署26日表示，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向。（食藥署提供）
#蘇丹紅
#辣椒粉
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