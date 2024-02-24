蘇丹紅辣椒粉製成菜䔕餅流入全聯 北市下架籲民眾停止食用

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市衛生局表示，驗出蘇丹色素3號的問題辣椒粉製成的菜䔕餅流入全聯，已立即下架並清點數量；呼籲民眾若有購買要立刻停止食用，並帶至原購買門市退貨。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

北市衛生局今以新聞稿表示，接獲苗栗縣衛生局通知該縣「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司之紅辣椒粉（有效日期2026.10.12），確認檢出蘇丹色素3號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。

北市衛生局說，該公司製成產品的菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024.08.02、08.15及08.23）及白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025.02.15及02.19）2項產品。

據苗栗縣衛生局通知，上述2項產品銷售通路登記地位於北市者，僅有「菜䔕餅（110g）」規格販售予全聯福利中心。

北市衛生局表示，全聯福利中心第一時間已通知台北市衛生局，立即下架回收「菜䔕餅（110g）」產品並清點數量中。

北市衛生局要求全聯福利中心應張貼公告告知消費者相關訊息，並提醒蘇丹色素具有潛在致癌性，非台灣准用的著色劑，不得使用於食品中，呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。（編輯：方沛清）1130224