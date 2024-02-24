金安記香辣豬肉乾豬肉絲含蘇丹紅 高市下架80.2公斤

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）台中市食安處檢出金安記食品廠進貨含蘇丹紅辣椒粉，製成6739公斤的豬肉乾、豬肉絲。高雄市衛生局查出高雄市有5家業者進貨，截至中午已下架134包、80.2公斤，持續回收中。

台中市衛生局食品藥物安全處檢出龍井區金安記食品廠有限公司進貨問題辣椒粉，含致癌物蘇丹紅，已製成6739公斤豬肉乾、豬肉絲，並通知15縣市衛生局協助下架。

高雄市衛生局今天發布訊息指出，「金安記」製售「香辣豬肉乾」（有效日期2024年8月10日至2025年2月6日）及「香辣豬肉絲」（有效日期2024年8月9日至2025年2月5日）使用的紅辣椒原料檢出蘇丹紅。

高雄市衛生局接獲通知啟動查察，經查高雄市5家下游業者共進貨193.8公斤，截至上午12時30分共下架回收「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」計134包、共80.2公斤，並持續回收中，後續衛生局將持續監督業者下架回收。

台中市衛生局今天新聞稿指出，金安記食品廠有限公司共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」兩項產品共6739公斤。主要銷售台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市。（編輯：孫承武）1130224